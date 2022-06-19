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Казахстан призвал запретить ядерное оружие из-за ситуации на Украине

Глава МИД Казахстана Тлеуберди призвал запретить ядерное оружие из-за ситуации на Украине
Мухтар Тлеуберди

Мухтар Тлеуберди. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия. Об этом он написал в своей статье, опубликованной в воскресенье, 19 июня, в казахстанской газете «Liter».

Тлеуберди напомнил о словах генсека ООН Антониу Гуттериша, заявившего, что сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13,4 тысячи ядерных боеголовок, а возможность применения ядерного оружия «стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны». «Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — пишет министр.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана заявил, что Нур-Султан призывает все страны разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН и считает «необходимым приступить к практической работе в этом направлении».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Москва вынуждена отвечать на подобные выпады. «Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть», — сказал он.

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Марина Совина
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