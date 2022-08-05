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Китай призвал к заключению договора о неприменении ядерного оружия

Посол МИД КНР Сонг призвал страны заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Китай призвал все страны заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми. Об этом в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил посол по вопросам разоружения Министерства иностранных дел КНР Ли Сонг, передает РИА Новости.

По словам дипломатического представителя, всем ядерным державам следует пойти по примеру Китая и придерживаться политики неприменения ядерного оружия первыми. Государствам необходимо заключить договор о взаимном неприменении данного вида оружия массового поражения и воздерживаться от того, чтобы обозначать какую-либо державу в качестве цели для удара.

Китайский посол выразил уверенность, что ядерные державы должны прилагать все усилия, чтобы не допустить нерегламентированные пуски ядерного оружия.

Ранее представитель Белоруссии на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заявил, что страна не собирается изменять безъядерный статус. Он добавил, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Минск сделал осознанно и не намерен менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.

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Варвара Кошечкина
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