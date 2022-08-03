Белоруссия отказалась изменять безъядерный статус, заявил дипломат на конференции по ДНЯО

Белоруссия отказалась изменять безъядерный статус, заявил представитель страны на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. Об этом пишет РИА Новости.

«Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса Белоруссии, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны», — пояснил дипломат, добавив, что выбор в пользу отказа от обладания ядерным оружием Минск сделал осознанно и не намерен менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия, Запад и Украина должны договориться о прекращении конфликта на Украине, чтобы избежать ядерной войны. Кроме того, президент Белоруссии отметил, что Киеву следует «сесть за стол переговоров и согласиться на то, что он никогда не будет угрожать России».