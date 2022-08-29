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Огромная черепаха искусала российскую туристку в Турции

Posta: черепаха-логгерхед укусила российскую туристку за бедро и руку в турецкой Анталье

Кадр: Posta

Огромная черепаха-логгерхед искусала российскую туристку в Турции. Об этом сообщает газета Posta.

64-летняя гражданка России Лидия Базарова вместе с подругой отправилась утром поплавать в море в турецкой Анталье. Находясь в трех-четырех метрах от берега, женщина решила полежать на спине в воде, а затем почувствовала, что кто-то схватил ее за бедро. «Я не сразу поняла, что произошло, но это было просто жутко, — рассказывает Базарова. — Я начала биться руками, барахтаться, тонуть».

По данным издания, во второй раз черепаха с прежней силой укусила россиянку за левую руку. Крики Базаровой услышал спасатель и сразу бросился на помощь. Он начал кричать на черепаху и отбиваться. «Животное переключилось на него, а я поплыла к берегу, — подчеркнула туристка. — Я знаю, что у спасателя сломана рука».

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Отмечается, что пострадавшей помогли добраться до отеля, где она остановилась, а затем доставили в больницу. Медики обнаружили на теле туристки большие гематомы и следы от укусов. Россиянка призналась, что пережила настоящий кошмар, и теперь не знает, сможет ли еще когда-нибудь зайти в море.

Ранее в августе сообщалось мужчина голыми руками сразилсяс акулой и вытащил ее из воды на острове Файер-Айленд в американском штате Нью-Йорк.

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Фариза Бацазова
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