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Мужчина голыми руками сразился с акулой и попал на видео

Newsweek: мужчина голыми руками вытащил из воды акулу

Мужчина на острове Файер-Айленд в американском штате Нью-Йорк голыми руками сразился с акулой и вытащил ее из воды. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание Newsweek.

На записи видно, что мужчине мешали волны и течение, но он продолжал тянуть леску, одновременно уворачиваясь от выпадов акулы. Через какое-то время ему, наконец, удается подобраться к хищной рыбе, схватить ее за хвост и вытащить на пляж.

Очевидица произошедшего Эмили Мюррей, снявшая видео, утверждает, что мужчина не планировал бороться с акулой или ловить ее. «Он рыбачил и случайно поймал акулу. Он пытался снять ее с крючка и освободить», — пояснила она.

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На сделанных ею фотографиях видно, что мужчина держит акулу, а другой рыбак при помощи болтореза удаляет крючок. После этого мужчина отпускает акулу в океан.

Пост набрал более 2,3 тысячи лайков и десятки комментариев, в которых пользователи критиковали мужчину за то, что он извлек акулу из океана.

Рыбаку попалась песчаная акула. Этот вид охраняется законом, их вылов запрещен. Если такая акула попадается на крючок, рыбак должен незамедлительно отпустить ее. При этом он должен действовать так, чтобы увеличить шансы хищной рыбы на выживание.

Ранее сообщалось, что в США 16-летний подросток подрался с напавшей на него акулой и сумел отбиться.Он начал изо всех сил бить рыбу второй ногой, как только почувствовал укус.

Алиса Дмитриева
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