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МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана

Reuters: МАГАТЭ заявила, что Иран начал обогащать уран до 5% с помощью центрифуг IR-6

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что Иран начал обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, которые недавно были установлены на подземном объекте в Натанзе. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

В документе говорится, что на подземном объекте в Натанзе начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до пяти процентов. Еще на одном каскаде на этом же объекте проходит пассивирование, необходимое перед началом обогащения, в то время как на третий каскад еще не начали подавать материал.

«Двадцать восьмого августа 2022 года агентство верифицировало на объекте по обогащению топлива, что Иран подает UF6 (гексафторид урана), обогащенный до двух процентов уран-235 в каскады IR-6… для производства UF6 (гексафторида урана), обогащенного до пяти процентов», — указано в отчете МАГАТЭ.

В мае МАГАТЭ сообщала, что Иран имеет в своем распоряжении около 43 килограммов оружейного урана, обогащенного до уровня 60 процентов.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может хоть сейчас приступить к обогащению урана до 90 процентов, но не стремится создать ядерное оружие. Роухани отметил, что готов вернуться к своим обязательствам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), если остальные стороны, включая США, также начнут придерживаться соглашения.

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Марина Совина
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