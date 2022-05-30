Иран обогатил до оружейного уровня 43 килограмма урана

МАГАТЭ: Иран имеет в распоряжении 43 килограмма урана, обогащенного до уровня 60 процентов

Иран имеет в своем распоряжении около 43 килограммов оружейного урана, обогащенного до уровня 60 процентов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

«В отсутствие ограничений Иран накопил 43 килограмма урана с обогащением до 60 процентов, что на 30 процентов больше, чем за последние три месяца», — сказано в докладе.

Правительство Тегерана также продолжает препятствовать расследованию обнаружения следов урана в нескольких незадекларированных местах. «Иран не представил технически достоверных объяснений», — написал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 членов, встретится 6 июня в столице Австрии, где дипломаты могут вынести решение о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о нарушении Ираном своих обязательств.

Первая в мире атомная бомба Little Boy, сброшенная на Хиросиму, была урановой. Взрыв обеспечили 64 килограмма обогащенного до 90 процентов урана. Однако из-за низкого КПД прореагировать успели около 700 граммов радиоактивного вещества.

В феврале в США заявили, что Иран в течение нескольких недель способен достичь «точки прорыва» в обогащении урана. «На мой взгляд, справедливо будет сказать, что когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах», — сообщил сотрудник американского дипведомства.

Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов после диверсии на ядерном объекте в Натанзе, которая произошла 11 апреля 2021 года. Сообщалось, что мощный взрыв привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.