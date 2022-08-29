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Вильфанд спрогнозировал продолжение лета в ряде регионов после 1 сентября

Вильфанд заявил, что в ряде регионов после наступления календарной осени лето продолжится

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В начале сентября после наступления календарной осени в ряде российских регионов продолжится лето. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, республике Алтай температура будет на 7-9 градусов выше нормы. Очень тепло будет и на Урале», — сказал синоптик.

По его словам, температура в районе 30-32 градусов тепла ожидается в южных регионах Западной Сибири, а также в Челябинской и Свердловской областях. Такая погода в регионах объясняется антициклоном, который раннее принес в центральную часть России аномальную жару, объяснил Вильфанд.

Помимо это, продолжение лета после 1 сентября стоит ожидать на юге России — там столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов. В Астраханской области синоптики прогнозируют до 39 градусов, в Ростовской области — до 36 градусов.

При этом, как ранее сообщал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москву с 1 сентября придет «глубокая осень». Жителей столицы ждет аномальное похолодание на 15-18 градусов по сравнению с воскресеньем, 28 августа.

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Анастасия Шейкина
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