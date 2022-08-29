Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия выступила против запрета на выдачу виз для россиян

В МИД ФРГ заявили, что Берлин не считает запрет шенгенских виз для россиян разумной мерой
СюжетВизы в Европу:

Фото: Chris Curry / Unsplash

Берлин не считает запрет на выдачу шенгенских виз для россиян разумной и целесообразной мерой для ослабления России и выступил против этой инициативы. Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, сообщает ТАСС.

«С точки зрения федерального правительства, генеральный запрет выдачи виз гражданам РФ — это не то, что мы считаем разумным в данной форме. Но мы понимаем, что в ЕС есть разные перспективы в этой связи, так как есть разные ситуации в разных государствах-членах ЕС. Важно услышать друг друга и искать решения, приемлемые для всех», — заявил представитель МИД ФРГ.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что предложение о запрете выдачи виз россиянам получит единогласную поддержку в ЕС. Боррель также выразил сомнение в том, что «разрыв отношений с гражданским населением России поможет Европе в борьбе с Москвой».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на ЗАЭС
Россиянина Блинова взяли под стражу по делу о получении гостайны
Шольц предложил отменить право вето в Евросоюзе
Родственники сообщника убийцы Дугиной рассказали об его отъезде из Донецка
Перечислены стойкие перед непогодой прически
Стали известны сроки инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС
В ЛНР обнаружили схрон с оружием в греко-католической церкви
В Литве построили забор на границе с Белоруссией
В Германии объяснили рост цен на газ
Звезда Comedy Woman оценила перспективы эмиграции из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.