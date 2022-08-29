Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Леонида Гозмана задержали в Москве

Политика Леонида Гозмана задержали в Москве 29 августа

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Политика Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в Москве. Его обвинили по статье о «Публичном отождествлении СССР с нацистской Германией». Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

По данным канала, в настоящее время политик находится в столичном отделении полиции. По словам источника в правоохранительных органах, Гозману грозит штраф до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Уточняется, что речь идет о нескольких его постах в социальных сетях.

15 июля в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. Политик рассказал, что несколько лет назад они с супругой получили гражданство Израиля и уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год. Гозман уточнил, что не знал о том, что в течение 60 дней нужно было известить власти о получении гражданства.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о повреждении крыши спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов
Разносчик пиццы пять часов поднимался на высочайшую гору страны ради клиента
Россиянам подсказали способ вырастить грибы на даче
В Багдаде объявлен комендантский час и введены войска
Запуск лунной миссии США Artemis 1 отменили
ЕС попросили помочь с обучением украинских саперов и снайперов
Известный производитель клавиатур и мышей Logitech уйдет из России
Венеролог предупредил об опасности подкожного клеща
Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
Морской лев померился силами с собакой и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.