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В Запорожье сообщили о сбитом возле ЗАЭС дроне-камикадзе

Глава Запорожской области Балицкий: рядом с ЗАЭС сбили дрон-камикадзе производства США

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ранее сбитый над территорией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) беспилотник был произведен в США. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По его словам, собравшие обломки беспилотника военные заявили, что над ЗАЭС был сбит дрон-камикадзе американского производства.

О сбитом над Запорожской АЭС беспилотнике-камикадзе стало известно 28 августа. В администрации Энергодара предположили, что целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.

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Алевтина Запольская
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