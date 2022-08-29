В Запорожье сообщили о сбитом возле ЗАЭС дроне-камикадзе

Глава Запорожской области Балицкий: рядом с ЗАЭС сбили дрон-камикадзе производства США

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ранее сбитый над территорией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) беспилотник был произведен в США. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

По его словам, собравшие обломки беспилотника военные заявили, что над ЗАЭС был сбит дрон-камикадзе американского производства.

О сбитом над Запорожской АЭС беспилотнике-камикадзе стало известно 28 августа. В администрации Энергодара предположили, что целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.