Украинский беспилотник-камикадзе сбили над Запорожской АЭС

Власти Энергодара заявили о сбитом российской ПВО беспилотнике-камикадзе ВСУ над ЗАЭС

Украинский беспилотник-камикадзе сбили над территорией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщили власти Энергодара, города в Запорожской области, передает РИА Новости.

В администрации Энергодара заявили, что ВС РФ предотвратили теракт со стороны ВСУ. Предполагается, что целью беспилотника-камикадзе было хранилище отработанного ядерного топлива. Об этом, как сказано в сообщении властей, «говорит траектория полета боеприпаса».

Согласно последним данным, дрон подлетел к спецкорпусу АЭС. Сейчас, после того как его сбили российские военные, он находится на крыше здания. Удар о поверхность станции спровоцировал детонацию носимого заряда, однако сообщается, что «никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что те действия, которые совершают власти Киева в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), можно считать актом ядерного терроризма. По ее словам, миссия МАГАТЭ на ЗАЭС «должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит».

В Минобороны России также сообщили, что ВСУ снова обстреляли объекты Запорожской АЭС. По данным оборонного ведомства, военные направили на территорию станции девять снарядов. Уточняется, что часть из них попала в район, где хранится ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы, один снаряд попал по территории энергоблока, еще пять — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора. Российская сторона ответным огнем подавила подразделения ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС.