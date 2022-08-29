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Врач предупредила об опасности качать пресс для некоторых людей

Терапевт Кудряшова: если живот стал выпуклым из-за опущения органов, качать пресс опасно

Фото: Unsplash

Если живот стал выпуклым из-за опущения внутренних органов, качать пресс может быть опасно, предупредила врач-терапевт Елена Кудряшова. Почему это упражнение может представлять опасность для некоторых людей, она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Спровоцировать опущение внутренних органов, в частности, малого таза, может травма копчика, поднятие тяжестей, беременность и рождение ребенка, объяснила врач. «Опущение внутренних органов достаточно часто сопровождается учащенным мочеиспусканием. Поэтому, если такой симптом появился без каких-то инфекционных причин, это повод пойти к гинекологу или урологу», — рассказала Кудряшова.

Если качать пресс при опущении органов, продолжила она, внутрибрюшное давление может повыситься и усугубить состояние.

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Кроме того, добавила Кудряшова, причинами изменения формы живота могут быть доброкачественная или злокачественная опухоли органов малого таза или брюшной полости, слабость мышц тазового дна и брюшной стенки, диастаз, гиперлордоз, сахарный диабет и поликистоз яичников. Также, отметила она, выпуклый живот может появиться из-за сбоев в работе пищеварительной системы — повышенное газообразование и запоры приводят к тому, что брюшная полость надувается, как шарик. Все эти болезни, заключила врач, требуют наблюдения и лечения у специалиста.

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Александра Лисица
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