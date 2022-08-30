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В Польше предложили изменить механизм формирования цен на энергоресурсы

Премьер Польши Моравецкий призвал Евросоюз изменить механизм формирования цен на энергию
СюжетЦены на газ в Европе:
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Ritsau Scanpix / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил изменить механизм формирования цен на энергоресурсы в Евросоюзе. С таким заявлением он выступил после встречи глав правительств стран балтийского региона в Копенгагене, сообщает РИА Новости.

По словам Моравецкого, слова об изменении механизма формирования цен попали на хорошую почву.

«Я говорил с премьерами Дании, Финляндии, Эстонии. Все эти страны согласны с тем, что нужно привести к изменениям, в результате которых мы будем уверены в том, что механизм формирования цен в Европе, а значит и в Польше, не будет зависеть от российского газа», — призвал он.

Польский премьер отметил, что сейчас в Европе действует «механизм merit order, то есть порядка входа отдельных источников энергии в систему, который формирует итоговую цену».

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«Поэтому изменение формирования цен энергии в ЕС, в том числе электроэнергии — первое и необходимое условие для того, чтобы довести до снижения цен. Я верю, что вскоре мы доработаем новые ценовые механизмы, которые позволят снизить цены энергии в Польше», — заключил Моравецкий.

Политик добавил, что «кульминационным моментом, который либо все решит, либо покажет, в какую сторону мы идем, будет ближайший саммит ЕС».

Ранее сообщалось, что в Европе построят «энергетический остров» для сокращения зависимости от газа. С таким решением выступили власти Германии и Дании.

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Марина Совина
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