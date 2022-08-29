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В Европе построят «энергетический остров» для сокращения зависимости от газа

Германия и Дания заявили, что заменят часть газа из России «энергетическим островом»

Фото: Michael Probst / AP

Власти Германии и Дании заявили, что помочь Европе частично заменить газ из России может ранее запланированный проект «энергетического острова Борнхольм». О таком способе сократить зависимость региона от российского топлива сообщает Bloomberg.

Речь идет о ветроэнергетическом комплексе в Балтийском море, который позволит вырабатывать более трех гигаватт энергии в сутки и обеспечить ей 4,1 миллиона домохозяйств. По данным правительства Дании, для реализации проекта необходимо инвестировать три миллиарда евро в инфраструктуру и шесть миллиардов — в морскую ветряную электростанцию (ВЭС). Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2030 году. За строительство установок и их соединение с материком будут отвечать национальные энергетические компании Германии и Дании — 50Hertz и Energine.

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Министр энергетики Германии Роберт Хабек заявил, что впервые в Европе в таком проекте сотрудничают две страны. Чиновник также сообщил, что «энергетический остров» будет проходить рядом с крупными трубопроводами, направляющими российский газ в Европу. «Но теперь это будет наша собственная энергия, а не российский газ», — рассказал он. Впоследствии к проекту смогут присоединиться другие страны Балтийского региона, в частности, Польша.

Страны Европы давно хотят отказаться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), чтобы избежать полномасштабных последствий глобального потепления. В настоящее время, в условиях напряженности на энергетических рынках из-за военных действий на Украине, ЕС наращивает темпы по переходу на ВИЭ, чтобы хотя бы частично избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Так, в конце мая Reuters сообщало, что Германия, Бельгия, Нидерланды и Дания договорились подписать договор, обязывающий страны построить ветряные электростанции на берегу Северного моря к 2050 году. Ветровые турбины должны будут генерировать не менее 150 гигаватт электроэнергии, в таком случае общие установленные мощности оффшорной ветроэнергетики Евросоюза увеличатся в десять раз.

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Мария Грушко
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