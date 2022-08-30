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Самая большая антилопа в мире забодала до смерти сотрудника зоопарка

The Sun: крупнейшая антилопа в мире убила смотрителя парка животных

Фото: Папикьян / РИА Новости

Самая большая антилопа в мире насмерть забодала смотрителя зоопарка и парка развлечений на острове Эланд в Швеции. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудник парка животных погиб, когда вел антилопу в стойло. Коллега погибшего Ричард Берглунд рассказал, что все произошло у него на глазах. Перед закрытием парка он помогал жертве отвести антилопу канна в стойло, и животное убило его коллегу. «Он был мне другом... Мы все скорбим», — заявил он.

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Подробности произошедшего не сообщаются. В полиции отметили, что квалифицировали гибель мужчины как несчастный случай на работе. Что послужило причиной нападения, неизвестно. Владелец парка аттракционов подтвердил факт гибели сотрудника. Личность и гражданство жертвы не раскрываются. На сайте парка указано, что он закрыт в связи с окончанием сезона.

Канна считаются крупнейшим в мире видом антилоп. Они вырастают почти до двух метров в высоту и весят более 900 килограммов. Эти животные родом из южной части Африки.

Ранее сообщалось, что лев в зоопарке столицы Ганы Аккры растерзал мужчину, который запрыгнул через ограду и оказался в его вольере. В полиции сообщили, что ведут расследование по факту смерти нарушителя.

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Алиса Дмитриева
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