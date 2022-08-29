Лев растерзал запрыгнувшего в его вольер мужчину

NDTV: в Гане лев убил перелезшего через ограду его вольера мужчину

Лев в зоопарке столицы Ганы Аккры растерзал мужчину, который запрыгнул через ограду и оказался в его вольере. Об этом сообщает NDTV.

Мужчина перелез через ограду и оказался в вольере, где содержались лев, львица и два львенка. Один из хищников сразу же набросился на незваного гостя и убил его.

В полиции сообщили, что ведут расследование по факту смерти нарушителя. «Мы проводим следственные действия, чтобы выяснить, как мужчина попал в запретную зону», — заявил представитель полиции Аккры.

Ранее сообщалось, что в чешской деревне Здехов, Злинский край, лев растерзал своего хозяина, державшего животное в клетке на заднем дворе. Прибывшие на место стражи порядка застрелили девятилетнего льва и самку, жившую в соседней клетке, и объяснили, что мера была «абсолютно необходима», чтобы добраться до тела.

