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Лев растерзал запрыгнувшего в его вольер мужчину

NDTV: в Гане лев убил перелезшего через ограду его вольера мужчину

Фото: Ashraf Amra / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лев в зоопарке столицы Ганы Аккры растерзал мужчину, который запрыгнул через ограду и оказался в его вольере. Об этом сообщает NDTV.

Мужчина перелез через ограду и оказался в вольере, где содержались лев, львица и два львенка. Один из хищников сразу же набросился на незваного гостя и убил его.

В полиции сообщили, что ведут расследование по факту смерти нарушителя. «Мы проводим следственные действия, чтобы выяснить, как мужчина попал в запретную зону», — заявил представитель полиции Аккры.

Ранее сообщалось, что в чешской деревне Здехов, Злинский край, лев растерзал своего хозяина, державшего животное в клетке на заднем дворе. Прибывшие на место стражи порядка застрелили девятилетнего льва и самку, жившую в соседней клетке, и объяснили, что мера была «абсолютно необходима», чтобы добраться до тела.

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Алиса Дмитриева
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