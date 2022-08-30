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США назвали действия армии Китая «дестабилизирующими»

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер назвала действия армии Китая «дестабилизирующими»
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «провокационными и дестабилизирующими». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, накануне два ракетных крейсера ВМС Соединенных Штатов совершили «рутинный» проход через Тайваньский пролив «в соответствии с международным правом, продемонстрировали свою приверженность свободным и открытым регионам Индийского и Тихого океанов».

Жан-Пьер добавила, что «дело не в США и Китае», а в интересах Тайваня и региона. Она заявила, что политика американской стороны остается последовательной на протяжении десятилетий. «Мы сохраняем приверженность своей политике "одного Китая"», — сказала она.

«И в соответствии с этой политикой мы продолжим летать, плавать и действовать там, где позволяет международное право и в соответствии с нашей давней приверженностью свободе судоходства», — сказала она. По ее словам, «это включает проведение стандартных воздушных и морских проходов через Тайванский пролив».

Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов. Проект сделки предполагает, среди прочего, продажу властям острова 60 противокорабельных ракет и порядка 100 ракет класса «воздух-воздух».

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

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Марина Совина
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