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Байден попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на миллиард долларов

Politico: Байден попросит Конгресс США одобрить продажу оружия Тайваню на $1,1 млрд
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их информации, проект сделки предполагает, среди прочего, продажу властям острова 60 противокорабельных ракет и порядка 100 ракет класса «воздух-воздух». Когда именно хозяин Байне намерен обратиться к законодателям с запросом, не уточняется.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в понедельник, 29 августа, заявлял, что Вашингтон намерен продолжать оказывать помощь Тайваню в сфере безопасности, хотя США по-прежнему не поддерживают идею о его независимости.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

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Марина Совина
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