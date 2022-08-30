Нефть резко подешевела

Нефть марки Brent на бирже ICE подешевела более чем на 5%, до 97,6 доллара за баррель

Нефть марки Brent на бирже ICE резко подешевела — в ходе торгов 30 августа стоимость фьючерса с поставкой в октябре опустилась на 5,2 процента по отношению к предыдущему закрытию, до 97,6 доллара за баррель, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 18:58 по московскому времени цена топлива скорректировалась до 98 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI в нижней точке опускалась до 91,5 доллара, а к моменту написания заметки фьючерсы торгуются по 91,6 доллара.

Нефть дешевеет на фоне сообщений о том, что Ирак сохранит неизменным экспорт топлива, несмотря на серьезные политические беспорядки, заявил в разговоре с Bloomberg старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер. Кроме того, 30 августа генеральный директор иракской государственной нефтяной компании SOMO Алаа Аль-Ясири сообщил, что Багдад работает над увеличением экспорта нефти и поиском новых покупателей.

Аль-Ясири также заявил о готовности Ирака увеличить экспорт нефти в Европу, если покупатели в регионе выразят такое желание. Страна уже рассматривает возможность увеличения доли Европы в иракском экспорте нефти с 20 до 40 процентов. В скором времени делегация SOMO планирует отправиться в Германию для переговоров.

Ранее стало известно, что Россия в августе стала добывать меньше нефти. Объем добычи по итогам месяца может снизиться примерно на два процента по сравнению с июлем. Одной из главных причин называют ремонт на шельфовом Приразломном месторождении, принадлежащем «Газпром нефти».