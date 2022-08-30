Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидер оппозиции призвал протестующих в Багдаде покинуть окрестности парламента

Шиитский лидер ас-Садр призвал своих сторонников покинуть окрестности парламента в Багдаде

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Иракский политик и лидер шиитской оппозиции Муктада ас-Садр призвал своих сторонников, протестующих в Багдаде, в течение часа покинуть окрестности национального парламента в «зеленой зоне» города. Об этом сообщил иракский телеканал Al Hurra.

Ас-Садр признался, что уже «устал от того, что происходит в Ираке». «Я иду со склоненной головой и приношу извинения иракскому народу, пострадавшему от происходящего. Я извиняюсь перед убийцей и перед тем, кто погиб в огне, независимо от того, кто был инициатором [столкновений протестующих с силовиками]», — заявил политик.

Он посетовал на то, что его родина вновь оказалась в плену насилия и коррупции. По его задумке, протест шиитской оппозиции должен был пройти мирно, а в итоге вылился в бои с полицией и спецназом, омрачился убитыми и ранеными. «Сейчас я критикую революцию садристского течения и благодарю силы безопасности и участников Народной мобилизации в полиции, а также благодарю командующего Вооруженными силами», — заключил лидер протестующих.

Материалы по теме:
«Настал час расплаты» Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
«Настал час расплаты»Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
23 мая 2022
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022
«Страна всегда будет жить» 40 лет санкций и 10 лет войны. Как Сирия противостоит давлению США и Европы?
«Страна всегда будет жить»40 лет санкций и 10 лет войны. Как Сирия противостоит давлению США и Европы?
10 июня 2022

Кроме того, телеканал сообщил, что за время боев в «зеленой зоне» Багдада погибли 23 человека, ранения получили свыше 380 иракских граждан. Для поддержки правительственных сил в центр столицы была введена военная техника и дополнительные армейские подразделения.

В итоге между мятежниками с одной стороны и полицией с военными с другой завязался стрелковый бой с применением автоматов, гранатометов и пулеметов. Кроме того, по жилым кварталам «зеленой зоны» было нанесено четыре ракетных удара.

Ранее в «зеленую зону» Багдада ворвались сотни людей после того, как ас-Садр заявил об уходе из политики. Столкновения протестующих с полицией начались в коридорах Республиканского дворца (штаб-квартира правительства Ирака).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о разгроме наступления ВСУ
В Грузии рассмотрят отсрочку заключения для Саакашвили
В России рассказали о производстве «Аиста»
В Белоруссии признали экстремистским вымышленное государство
Пушилин допустил отбрасывание ВСУ на 300 километров от городов ДНР
Экономике США пообещали колоссальную рецессию
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о перепалке с Дубовицкой
Росгвардейцы нашли схроны ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами в Запорожье
Российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов за 999 рублей
В МИД России назвали действия стран Балтии «за гранью человечности»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.