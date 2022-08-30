Лидер оппозиции призвал протестующих в Багдаде покинуть окрестности парламента

Шиитский лидер ас-Садр призвал своих сторонников покинуть окрестности парламента в Багдаде

Иракский политик и лидер шиитской оппозиции Муктада ас-Садр призвал своих сторонников, протестующих в Багдаде, в течение часа покинуть окрестности национального парламента в «зеленой зоне» города. Об этом сообщил иракский телеканал Al Hurra.

Ас-Садр признался, что уже «устал от того, что происходит в Ираке». «Я иду со склоненной головой и приношу извинения иракскому народу, пострадавшему от происходящего. Я извиняюсь перед убийцей и перед тем, кто погиб в огне, независимо от того, кто был инициатором [столкновений протестующих с силовиками]», — заявил политик.

Он посетовал на то, что его родина вновь оказалась в плену насилия и коррупции. По его задумке, протест шиитской оппозиции должен был пройти мирно, а в итоге вылился в бои с полицией и спецназом, омрачился убитыми и ранеными. «Сейчас я критикую революцию садристского течения и благодарю силы безопасности и участников Народной мобилизации в полиции, а также благодарю командующего Вооруженными силами», — заключил лидер протестующих.

Кроме того, телеканал сообщил, что за время боев в «зеленой зоне» Багдада погибли 23 человека, ранения получили свыше 380 иракских граждан. Для поддержки правительственных сил в центр столицы была введена военная техника и дополнительные армейские подразделения.

В итоге между мятежниками с одной стороны и полицией с военными с другой завязался стрелковый бой с применением автоматов, гранатометов и пулеметов. Кроме того, по жилым кварталам «зеленой зоны» было нанесено четыре ракетных удара.

Ранее в «зеленую зону» Багдада ворвались сотни людей после того, как ас-Садр заявил об уходе из политики. Столкновения протестующих с полицией начались в коридорах Республиканского дворца (штаб-квартира правительства Ирака).