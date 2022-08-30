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Популярная певица стала ведущей шоу на российском телеканале

Певица Люся Чеботина стала ведущей шоу о моде «Богиня шопинга» на канале «Суббота!»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная российская певица Люся Чеботина стала ведущей шоу о моде «Богиня шопинга», выходящего на телеканале «Суббота!». Об этом говорится в пресс-релизе телеканала, который поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Новый сезон программы с Чеботиной выйдет на телеканале 3 сентября. Также отмечается, что в проекте впервые будет участвовать блогерша Любовь Сидоркина (Любятинка), которая войдет в число экспертов.

«Мне интересно наблюдать, как участницы справляются с условиями реалити. Несмотря на то что мы, девочки, обожаем шопинг, как только нас ставят в рамки — задача сразу усложняется», — рассказала Чеботина, говоря о своем участии в передаче.

В реалити-шоу «Богиня шопинга» участницы, соревнуясь друг с другом, составляют модные образы. По правилам программы, общая стоимость вещей не должна превышать 15 тысяч рублей, а лук должен быть собран за три часа. Процесс и результат комментирует команда экспертов. Победительницей становится девушка, набравшая больше всех баллов в результате выставления оценок.

Ранее стало известно, что съемки нового ток-шоу «Малахов» с ведущим Андреем Малаховым были перенесены. Причиной стали изменения в сетке вещания телеканала «Россия 1».

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Маргарита Щигарева
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