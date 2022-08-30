Съемки нового шоу с Малаховым перенесли

Съемки нового ток-шоу «Малахов» на «России 1» перенесли из-за изменений в сетке вещания

Съемки нового ток-шоу «Малахов» с ведущим Андреем Малаховым, которые должны были состояться 30 и 31 августа, были перенесены из-за изменений в сетке вещания телеканала «Россия 1». Об этом сообщает KP.RU.

Журналисты издания записались в массовку для новой программы, однако 29 августа стало известно, что съемки переносятся. Отмечается, что изменения связаны с тем, что ток-шоу не включили в сетку вещания на неделю с 5 по 11 сентября. «Скорее всего, по мнению телевизионщиков, премьеру [программы "Малахов"] перенесут на вторую половину сентября», — говорится в материале.

По информации издания, тематика программы будет более серьезной, чем в других передачах с Малаховым. В шоу будут рассказывать «об успехах и проблемах обычных людей и пытаться им помочь».

О новой программе с участием Малахова «Россия 1» объявила в феврале. Уточнялось, что в проекте, как и в других шоу с ведущим, будут обсуждаться истории героев. Однако, помимо этого, в эфире ток-шоу заработает кол-центр, принимающий звонки со всей России. Согласно замыслу, такие звонки должны решать судьбу героев программы.

Премьера программы «Малахов» изначально должна была состояться 28 февраля, однако в связи с общественно-политической ситуацией выход ток-шоу перенесли. Позже стало известно, что передача заменит предыдущий проект с Малаховым «Прямой эфир».