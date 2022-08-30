Россиянка выпала из окна 11-го этажа после ссоры с мужем и разбилась насмерть

Жительница Читы выпала из окна 11-го этажа после ссоры с мужем и разбилась насмерть

Жительница Читы выпала из окна 11-го этажа после ссоры с мужем и разбилась насмерть. Об этом сообщается в Telegram-канале Babr Mash.

Прохожий заметил тело 29-летней россиянки на крыше цветочного магазина. Родные женщины сообщили, что в последнее время она часто ссорилась с мужем. Пара планировала развестись.

По сведениям портала «Чита-онлайн», все произошло в микрорайоне «Царский». В Минздраве Забайкалья уточнили, что от полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

Сотрудники полиции начали работать на месте происшествия. Другие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Махачкале девушка попыталась покончить с собой, не выдержав смерти сестры-близнеца. Девушка выжила, но оказалась в больнице, где у нее диагностировали множественные переломы.