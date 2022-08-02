Россиянка попыталась покончить с собой после смерти сестры-близнеца

В Махачкале девушка попыталась покончить с собой, не выдержав смерти сестры-близнеца

В Махачкале россиянка попыталась покончить с собой, не выдержав гибели сестры-близнеца. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Несколько дней назад девушка вешала шторы в квартире и случайно выпала из окна. Ее сестра не могла смириться с потерей и через некоторое время взяла ключи от квартиры, где произошел несчастный случай, и отправилась туда.

Родственники узнали об этом и связались с соседями, однако те не смогли успокоить собравшуюся покончить с собой девушку. Россиянка выжила, но оказалась в больнице, где у нее диагностировали множественные переломы. На данный момент врачи борются за ее жизнь.

Ранее в Краснодаре пара студентов записала прощальное видео и попыталась покончить с собой. Их нашли под окнами многоэтажки на Сормовской улице. Молодой человек скончался на месте, а девушку с многочисленными травмами доставили в больницу.