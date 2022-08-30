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США призвали Китай открыть замороженные каналы связи

Представитель Белого дома Жан-Пьер: США призывают КНР открыть замороженные каналы связи

Фото: Pixabay

США призвали Китай открыть каналы связи, замороженные по инициативе КНР. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон настроен на поддержание контактов и продолжение коммуникации. «Мы продолжим призывать Пекин вновь открыть эти каналы», — подчеркнула пресс-секретарь американской администрации.

Тем не менее, Соединенные Штаты намерены продолжить оказывать военную помощь Тайваню, указала Жан-Пьер. Она добавила, что в соответствии с политикой «одного Китая» США продолжат углублять связи с Тайванем, в том числе за счет развития торговых и экономических отношений.

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Представитель Белого дома также прокомментировала ситуацию, когда Вооруженные силы Тайваня открыли огонь по беспилотнику Народно-освободительной армии Китая (НОАК), когда тот вошел в закрытое воздушное пространство над архипелагом Цзиньмэнь. Она отметила, что Соединенные Штаты продолжат осуществлять полеты, проходы кораблей и операции в тех местах, где позволяет международное право, в том числе в Тайваньском проливе.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

Марина Совина
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