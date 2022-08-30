Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Дэниел Крейг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»

Дэниел Крейг рассказал, как месяцами работал над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»

Кадр: фильм «Достать ножи»

Британский актер Дэниел Крейг рассказал, как ему пришлось месяцами работать над южным акцентом для фильма «Достать ножи 2: Стеклянная луковица». Об этом сообщает Variety.

В картине Крейг играет детектива Бенуа Блана. Один из героев описывает его говор как голос «поджаренного по-кентуккски Фоггорна Леггорна» — петуха, который был персонажем в мультфильмах серии Looney Tunes. Чтобы вжиться в роль, перед съемками актер несколько месяцев занимался с репетитором, который ставил ему нужный акцент. «Я подзабыл тот акцент и не хотел фальшивить. Я хотел сделать его максимально живым и натуральным. Прежде чем начались съемки, я работал с репетитором три или четыре месяца», — признался Крейг.

Премьера фильма «Достать ножи 2» запланирована на 23 декабря на Netflix. Действие сиквела будет происходить в Греции на частном острове миллиардера, роль которого исполняет актер Эдвард Нортон. В ленте также снимутся Итан Хоук, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон и другие.

Ранее стало известно, что представители актрисы Мэрилин Монро заступились за акцент Аны де Армас в фильме «Блондинка».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
Airbus и OneWeb купят американские двигатели вместо российских
Названо число пострадавших от очередного удара ВСУ по Новой Каховке
Стала известна причина смертельного ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем
Москвич нокаутировал приезжего в центре столицы и попал на видео
Клинтон поддержала премьера Финляндии и опубликовала фото на вечеринке
Индия и Китай попросили больше нефти у Ирака
Названа доля предпочитающих советы блогеров консультациям врачей людей
«Самолет Лукашенко» совершил рейс в Израиль
Россиянам раскрыли способы меньше платить за электричество
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.