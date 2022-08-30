Дэниел Крейг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»

Дэниел Крейг рассказал, как месяцами работал над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»

Британский актер Дэниел Крейг рассказал, как ему пришлось месяцами работать над южным акцентом для фильма «Достать ножи 2: Стеклянная луковица». Об этом сообщает Variety.

В картине Крейг играет детектива Бенуа Блана. Один из героев описывает его говор как голос «поджаренного по-кентуккски Фоггорна Леггорна» — петуха, который был персонажем в мультфильмах серии Looney Tunes. Чтобы вжиться в роль, перед съемками актер несколько месяцев занимался с репетитором, который ставил ему нужный акцент. «Я подзабыл тот акцент и не хотел фальшивить. Я хотел сделать его максимально живым и натуральным. Прежде чем начались съемки, я работал с репетитором три или четыре месяца», — признался Крейг.

Премьера фильма «Достать ножи 2» запланирована на 23 декабря на Netflix. Действие сиквела будет происходить в Греции на частном острове миллиардера, роль которого исполняет актер Эдвард Нортон. В ленте также снимутся Итан Хоук, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон и другие.

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