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Представители Мэрилин Монро заступились за акцент Аны де Армас в «Блондинке»

Представители Мэрилин Монро заступились за акцент Аны де Армас в новом фильме «Блондинка»
Ана де Армас

Ана де Армас. Кадр: Netflix / YouTube

Официальное представительство американской кинозвезды Мэрилин Монро заступилось за кубино-испанскую актрису Ану де Армас, акцент которой возмутил пользователей сети. Об этом сообщает Variety.

Как утверждают недовольные поклонники, произношение Армас, исполняющей роль Монро в фильме Блондинка, не соответствует тембру культовой актрисы 1950-х. На защиту кубинки встал представитель Marilyn Monroe Estate Марк Розен.

«Мэрилин Монро — уникальная икона Голливуда и поп-культуры, которая выходит за рамки поколений и истории. Любая актриса, которая берет на себя эту роль, знает, что на ней лежит большая ответственность. Судя по трейлеру, Ана — отличный кандидат, потому что она передает очарование, человечность и уязвимость Мэрилин. Нам не терпится увидеть фильм полностью!», — заявил он.

Ранее в интервью изданию The Times of London актриса рассказала, что работала над акцентом для съемок в фильме «Блондинка» почти год.

Байопик «Блондинка» режиссера Эндрю Доминика выйдет на стриминговой платформе Netflix 23 сентября. Картина, снятая по одноименную роману писательницы Джойс Кэрол Оутс, расскажет о событиях 1950-1960-х годов. По словам создателей, они стремились уделить как можно больше внимания внутреннему состоянию Монро, а также ее взглядам на жизнь.

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Дениза Мацаева
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