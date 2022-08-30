69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В Арктике определили нанесенный экологии вред через вечную мерзлоту

ТГУ: на вечной мерзлоте определили вред, нанесенный экологии тундры после пожаров

Фото: Frank Brexel / imago-images.de / Globallookpress.com

Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) провели исследование и с помощью вечной мерзлоты выяснили, что на участках, поврежденных пожарами, выделяется больше метана и углекислого газа, чем на нетронутой вечной мерзлоте. О способе определения вреда, нанесенного экологии, сообщили в ТГУ, передает ТАСС.

«Сохранная вечная мерзлота поглощает метан и выделяет углекислый газ в умеренных количествах, в то время как на участках, затронутых пожарами, отмечается высокий уровень выделения метана и углекислого газа», — сообщила доцент Лариса Колесниченко.

В ТГУ пояснили, что изучение нетронутых и нарушенных участков тундры поможет ученым оценить уровень выброса окиси углерода и метана в атмосферу. Также это позволит установить, сколько вредных веществ попали в реки и мировой океан.

Ранее в Московском государственном университета имени Ломоносова сообщили, что российские географы и экологи проведут расширенные исследования природы в районах месторождений углеводородов в Баренцевом, Карском и Охотском морях. Ученые сделают более тысячи проб воды и донных отложений, а также проверят состояние воздуха и оценят условия, в которых живут местные животные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
Стало известно о новой тактике ВСУ по «выманиванию» российских «Калибров»
Парикмахершу заподозрили в мести клиентке после ее стрижки
Наряд телезвезды на премии MTV VMA нашли на Aliexpress за 4 тысячи рублей
Отмену русского языка в эстонских школах обрекли на провал
Кремль назвал единственное препятствие для поставок газа в ЕС
«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
Стало известно об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью
Леонида Гозмана арестовали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.