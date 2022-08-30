В Арктике определили нанесенный экологии вред через вечную мерзлоту

ТГУ: на вечной мерзлоте определили вред, нанесенный экологии тундры после пожаров

Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) провели исследование и с помощью вечной мерзлоты выяснили, что на участках, поврежденных пожарами, выделяется больше метана и углекислого газа, чем на нетронутой вечной мерзлоте. О способе определения вреда, нанесенного экологии, сообщили в ТГУ, передает ТАСС.

«Сохранная вечная мерзлота поглощает метан и выделяет углекислый газ в умеренных количествах, в то время как на участках, затронутых пожарами, отмечается высокий уровень выделения метана и углекислого газа», — сообщила доцент Лариса Колесниченко.

В ТГУ пояснили, что изучение нетронутых и нарушенных участков тундры поможет ученым оценить уровень выброса окиси углерода и метана в атмосферу. Также это позволит установить, сколько вредных веществ попали в реки и мировой океан.

Ранее в Московском государственном университета имени Ломоносова сообщили, что российские географы и экологи проведут расширенные исследования природы в районах месторождений углеводородов в Баренцевом, Карском и Охотском морях. Ученые сделают более тысячи проб воды и донных отложений, а также проверят состояние воздуха и оценят условия, в которых живут местные животные.