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69-я параллель

Российские экологи исследуют природу у месторождений в Арктике

Экологи и географы МГУ проведут расширенные исследования природы у месторождений Арктики

Фото: Rune Hellestad / Getty Images

Российские географы и экологи проведут расширенные исследования природы в районах месторождений углеводородов в Баренцевом, Карском и Охотском морях. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе географического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Ученые сделают более тысячи проб воды и донных отложений, а также проверят состояние воздуха и оценят условия, в которых живут местные животные.

По словам координатора проекта от географического факультета МГУ Владимира Слободяна, в отличие от прошлых лет, исследования 2022 года будут осуществляться по откорректированной и научно обоснованной программе. Для этого ученые провели анализ собранного ранее массива данных и приняли решение о новых видах исследований, которые должны показать более полную картину состояния природы в акваториях арктических морей России.

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С 15 июля по 15 августа в районы месторождений запланировано три рейса с научными сотрудниками МГУ, а также институтов Российской академии наук и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Они обследуют глубоководные участки Баренцева и Карского морей, мелководные участки Тазовской и Байдарацкой губы, а также лицензионные участки Охотского моря.

Ранее ученые выяснили, что арктические грунты способны самостоятельно очищаться от нефтепродуктов. Это помогли подтвердить наблюдения за отдельными территориями нацпарка «Русская Арктика».

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Константин Лысяков
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