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69-я параллель

Арктические грунты оказались способны самоочищаться от нефтепродуктов

Ученые подтвердили способность арктических грунтов самоочищаться от нефтепродуктов

Фото: Matt Palmer / Unsplash

Арктические грунты оказались способны к самоочищению от нефтепродуктов. Это доказали наблюдения ученых за отдельными территориям нацпарка «Русская Арктика», где концентрация подобных веществ стала ниже до 10 раз с 2012 года. Об этом сообщили в пресс-службе парка, передает «Интерфакс».

Как заявил директор «Русской Арктики» Дмитрий Крюков, исследования подтвердили, что нефтепродукты не оказывают заметного влияния в условиях арктической пустыни.

«Некоторые виды водорослей и мхов благодарно отзываются на незначительные количества нефтепродуктов в грунте, являющихся для растений источником дополнительного органического вещества», — отметил он.

В нацпарке добавили, что во времена СССР нефтепродукты завозились и хранились на арктических территориях в значительных объемах, и при аварийных разливах они быстро загрязняли большие площади поверхности, а также проникали в грунт на всю глубину сезонно-талого слоя.

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Работы по ликвидации ущерба на арктических территориях начались в 2012 году. С этого времени были разобраны аварийные здания и заброшенные полярные станции на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и на Новой Земле, началась глубокая очистка арктических территорий от накопленных углеводородных загрязнений, а также проведены аэровизуальные наблюдения на загрязненных участках острова Хейса. Кроме того, в ФИЦ Биотехнологии РАН были обнаружены бактерии, способные разлагать нефтепродукты при низкой температуре.

Ранее сообщалось, что средняя температура воздуха в Арктической зоне за 2021 год повысилась на 2,9 градуса. Как уточнили исследователи Арктического и антарктического научно-исследовательского института, повышение нормы оказалось на 1,1 градуса ниже, чем в 2020 году. Специалисты также подтвердили общую тенденцию к потеплению в высоких широтах, отметив снижение темпов роста температуры.

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Сергей Истомин
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