Перечислены изменения в Арктике за 2021 год

Средняя температура воздуха в Арктике за год повысилась на 2,9 градуса

Средняя температура воздуха в Арктической зоне за минувший 2021 год повысилась на 2,9 градуса. Изменения перечислены в результатах Обзора гидрометеорологических процессов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Исследователи уточнили, что повышение нормы составило на 1,1 градуса ниже, чем было в 2020 году.

Согласно документу, подтверждается общая тенденция к потеплению в высоких широтах, при этом же отмечается снижение темпов роста температуры. Летом наблюдается общее уменьшение количества льдов в арктических морях России, однако на локальных участках и в некоторых районах морей осенью и зимой могут формироваться сложные ледовые условия.

Так, по сравнению с 2020 годом температура воздуха по трассе Северного морского пути понизилась на 2,9 градуса — от 4,9 градуса в 2020 году до 2 градусов в 2021 году. При этом ледяной покров в Северном Ледовитом океане значительно сокращается — за последние 50 лет площадь льдов в зимний период сократилась на 700 тысяч квадратных километров, а в летний — на 2,7 миллиона квадратных километров, что по площади превышает размеры Гренландии.

В 2021 году развитие ледовых условий сохранило тенденцию последнего десятилетия — начиная с 2021 года наблюдалось развитие умеренно малой ледовитости в течение всего года кроме летних месяцев. При этом осенью нарастание льда происходит быстро, и моря покрываются молодым льдом буквально за 10-20 дней. В середине марта 2020 года площадь неподвижных льдов у материков и островов во всех арктических морях России составила 500 тысяч квадратных километров при норме в 586 тысяч квадратных километров — это на 15 процентов меньше средних многолетних значений.

«Стремительное сокращение площади льдов в Северном Ледовитом океане — это прямой результат глобального повышения температуры и изменения климата. Увеличение площади чистой воды в летний сезон имеет положительный хозяйственный эффект. Больше судов могут проходить по трассе Северного морского пути без ледокольной проводки, что благоприятно сказывается на увеличении грузопотока. Но для природной климатической системы увеличение площади чистой воды летом приводит к накоплению тепла в океане», — заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

По его словам, природа сама усиливает тенденцию к потеплению, однако факторы в арктических широтах, резко усилившиеся в начале 2000 годов, демонстрируют замедление в последние годы и имеют тенденцию к стабилизации.