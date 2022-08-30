Российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов за 999 рублей

Лоукостер «Победа» запустил распродажу авиабилетов по 50 направлениям от 999 рублей

Российский лоукостер «Победа» запустил масштабную распродажу авиабилетов на зимнюю программу полетов 2022-2023 года. Об этом авиакомпания объявила на своем сайте.

На момент старта продаж перевозчик предложил не менее 20 тысяч билетов по минимальным тарифам (включен только провоз ручной клади). Цены на перелеты начинаются от 999 рублей, включая все аэропортовые сборы. В акции участвуют более 50 направлений.

Рейсы будут выполняться из двух московских аэропортов — Шереметьево и Внуково, а также по 30 другим межрегиональным направлениям без посадки в столице. Зимняя программа перелетов продлится с 30 октября 2022 года по 25 марта 2023 года.

Ранее в августе о запуске масштабной распродажи авиабилетов по России объявила авиакомпания «Аэрофлот». Так, с 26 августа по 2 сентября 2022 года пассажиры смогут купить билеты со скидкой 50 процентов на период полетов с 1 сентября по 30 ноября. Спецпредложение будет действовать на прямых рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и другими городами страны.