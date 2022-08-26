«Аэрофлот» запустил масштабную распродажу авиабилетов по России

«Аэрофлот» с 26 августа запустит распродажу со скидкой 50 процентов на билеты по России

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной распродажи авиабилетов по России. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика, передает ТАСС.

Акция продлится с 26 августа по 2 сентября 2022 года, пассажиры смогут купить билеты со скидкой 50 процентов на период полетов с 1 сентября по 30 ноября. Распродажа распространяется на тарифы эконом-класса «Оптимум» (с включенным в перевозку багажом) и «Лайт» (без багажа) на прямые перелеты компаний «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

Спецпредложение будет действовать на прямых рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском и городами России.

Ранее «Аэрофлот» запускал похожую масштабную распродажу авиабилетов по России с 1 по 8 июля. Скидка на прямые перелеты по стране достигала 60 процентов.