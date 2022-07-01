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«Аэрофлот» запустил масштабную распродажу авиабилетов по России

«Аэрофлот» запустил распродажу билетов по России с 1 по 8 июля со скидками до 60 процентов

Фото: Shutterstock

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всей России. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Акция продлится с 1 по 8 июля, пассажиры смогут приобрести билеты со скидкой до 60 процентов на период полетов с 7 июля по 30 ноября 2022 года. Спецпредложение будет действовать на прямых рейсах между МосквойСанкт-Петербургом, Самарой, Нальчиком, Грозным, Ханты-Мансийском, Сургутом, Красноярском, Якутском и другими российскими городами.

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Распродажа распространяется на тарифы эконом-класса «Оптиум», «Лайт» и «Максимум» на прямые перелеты компаний «Аэрофлот» и «Россия». Проездные документы можно оформить на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее в июне о запуске масштабной распродажи авиабилетов по стране также объявил перевозчик Nordwind. Скидки распространяются на 69 направлений. Самые дешевые билеты по маршруту Санкт-Петербург — Москва обойдутся в 1399 рублей в одну сторону.

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Валентина Процкова
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