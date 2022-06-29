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Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов на осень

Авиакомпания Nordwind запустила масштабную распродажу с билетами от 1,3 тысячи рублей

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Авиакомпания Nordwind объявила о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всей России. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Приобрести билеты по выгодной цене на осень можно с 29 июня по 8 июля, акция действует на перелеты в период с 20 сентября по 29 октября 2022 года. Самые дешевые билеты по маршруту Санкт-ПетербургМосква обойдутся в 1399 рублей в одну сторону.

Скидки распространяются на 69 направлений внутри страны. Улететь из Москвы в Оренбург по минимальной цене можно за 1,9 тысячи рублей, из Сочи в Екатеринбург — за 2,4 тысячи, а из Калининграда в Москву — за 1,6 тысячи рублей.

При этом уточняется, что количество билетов, предоставляемых в рамках предложения, на каждом рейсе ограничено. Детям от 2 до 12 лет предлагается скидка в 15 процентов, которая не суммируется с самой акцией.

Ранее специалисты сервисов для планирования путешествий Onetwotrip и «Туту.ру» обратили внимание на заметное снижении стоимости авиабилетов по России в летние месяцы. В среднем цены снизились на три-четыре процента до 7,2-8,7 тысячи рублей за перелет в одну сторону.

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Мария Гейн
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