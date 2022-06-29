Стало известно о снижении стоимости авиабилетов по России летом

OneTwoTrip: стоимость авиабилетов по России снизилась летом до 20 процентов

Стоимость авиабилетов по России в летние месяцы заметно снизилась. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на совместное исследование онлайн-сервисов для планирования путешествий Onetwotrip и «Туту.ру».

Как стало известно, средняя цена проездных документов уменьшилась на три-четыре процента в годовом выражении, то есть до 7,2-8,7 тысячи рублей за перелет в одну сторону. Также у ряда авиаперевозчиков, например, у «Аэрофлота», стоимость проезда летом опустилась еще ниже — до 20 процентов по сравнению с 2021 годом.

Отечественные авиаперевозчики пытаются выполнить поручение президента России Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 миллионов пассажиров, устраивая многочисленные распродажи и снижая стоимость проездных документов.

Отмечается, что наиболее популярными летними направлениями для путешествий по России стали Москва, куда приобретают билеты в 21,9 процента случаев, и Сочи — 13,7 процента случаев.

Ранее сообщалось, что Белоруссия, Киргизия и Таджикистан названы самыми бюджетными заграничными авианаправлениями с вылетом в июле. Проезд из России в Белоруссию обойдется в 6,7 тысячи рублей в одну сторону, в Киргизию — от 11,7 тысячи рублей, в Таджикистан — от 12,3 тысячи рублей.