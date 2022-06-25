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Россиянам назвали самые дешевые билеты за границу в июле

OneTwoTrip: Белоруссия оказалась самым дешевым заграничным авианаправлением в июле

Фото: unsplash

Белоруссия, Киргизия и Таджикистан названы самыми бюджетными заграничными авианаправлениями с вылетом в июле. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Так, билеты из России в Белоруссию обойдутся в 6,7 тысячи рублей в одну сторону. Улететь в Киргизию можно за 11,7 тысячи рублей, в Таджикистан — за 12,3 тысячи рублей.

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Самыми дешевыми пляжными направлениями оказались ОАЭ (27,9 тысячи рублей за один билет), Турция (32,7 тысячи рублей) и Израиль (34 тысячи рублей). Чуть дороже обойдется перелет на Шри-Ланку — 35,2 тысячи рублей.

Кроме того, отмечается заметное снижение стоимости билетов в Катар — цены упали на 45 процентов до 42,2 тысячи рублей, а также в Ирландию, куда можно улететь за 61,7 тысячи рублей.

Ранее авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу авиабилетов по 50 направлениям. Акция распространяется на полеты в период с 20 июня по 17 июля 2022 года. Минимальная стоимость билетов составляет 1399 рублей.

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Мария Гейн
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