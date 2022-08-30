Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы

Диетолог Разаренова: рыбу следует употреблять не менее двух-трех раз в неделю

Врач-диетолог, терапевт Александра Разаренова в беседе с радио Sputnik сравнила пользу мяса и рыбы.

По ее словам, рыбу следует употреблять не менее двух-трех раз в неделю. Она отметила, что рыбный белок усваивается в два раза быстрее. Также рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, жирорастворимых витаминов D, А, Е, витаминов группы B, сказала она. Специалист добавила, что рыба также содержит такие минералы, как селен, фосфор, магний, натрий и калий.

Разаренова отметила, что полностью замещать в меню мясные блюда рыбными не стоит, если для этого нет медицинских показаний. По ее словам, чем разнообразнее белковые компоненты питания, тем выше аминокислотный скор, который получает организм. Также в мясе содержится более биодоступная форма железа, которая лучше усваивается.

«Если полностью исключить мясо из рациона, заменив его рыбой, то необходимо обеспечить себя либо другими продуктами, которые помогут восполнить потерю этих веществ, либо подбирать биологически активные добавки. Но для их нормального усвоения нужна стабильная работа желудочно-кишечного тракта», — сказала она.

Диетолог добавила, что отказ от употребления мяса не приведет к отрицательным последствиям для здоровья, если будет разработан разнообразный и сбалансированный рацион, который включает не только рыбу и морепродукты, а также и мясо птицы, яйца, молочную продукцию.

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