Вероятность выдачи Францией политического убежища для военного из России оценили

Политолог Бышок: участвовавший в СВО россиянин получит политическое убежище во Франции

Кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Лентой.ру» заявил, что удивится, если бывшему российскому десантнику Павлу Филатьеву не одобрят запрос на политическое убежище на территории Франции. Так он оценил вероятность одобрения запроса.

30 августа стало известно, что бывший российский десантник Павел Филатьев, который в составе Вооруженных сил России принимал участие в штурме Херсона, бежал во Францию, опасаясь уголовного преследования после критики российских военных. Как рассказал Филатьев, он прибыл во Францию, чтобы попросить политического убежища после того, как на родине ему пригрозили длительным тюремным сроком.

«В России уже сейчас достаточно широкий разброс обвинительных приговоров в отношении дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации или распространения фейков о специальной военной операции (СВО). И разброс этот от нескольких суток до нескольких лет заключения. Вполне очевидно, что это оценивается как в России, так и на Западе как политически мотивированные меры», — убежден Бышок.

В этом смысле я не вижу возможности, чтобы этому человеку не дали политическое убежище во Франции Станислав Бышок политолог

Политолог добавил, что на Западе нет единого мнения в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. «Там нет какого-то консенсуса или дискуссии относительно того, являются ли действия военнослужащих нарушением», — сообщил он.

Начало специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины (СВО) 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, Москва таким образом отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

