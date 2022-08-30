На Украине раскрыли кражу военными более полумиллиона долларов

Нацполиция Украины: военные украли 580 тысяч долларов, направленные на закупку амуниции

На Украине правоохранители раскрыли троих представителей Министерства обороны республики, которые завладели средствами на сумму более полумиллиона долларов, предназначавшимися для закупки военной амуниции. Об этом украинская Нацполиция сообщила в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, представители военного ведомства, занимаясь закупкой обмундирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ), украли средства на сумму 580 тысяч долларов. В настоящий момент в мошенничестве подозревают троих человек, один из которых — действующий адвокат Минобороны страны. Предполагается, что они организовали заключение договора между ведомством и поставщиком военной амуниции из Турции на 16 миллионов евро.

Как заявили в Нацполиции, для завладения средствами подозреваемые убедили руководство турецкой компании заключить договор о закупке тысячи военных баллистических жилетов IV уровня защиты с «подконтрольным обществом».