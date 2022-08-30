Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине раскрыли кражу военными более полумиллиона долларов

Нацполиция Украины: военные украли 580 тысяч долларов, направленные на закупку амуниции

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

На Украине правоохранители раскрыли троих представителей Министерства обороны республики, которые завладели средствами на сумму более полумиллиона долларов, предназначавшимися для закупки военной амуниции. Об этом украинская Нацполиция сообщила в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, представители военного ведомства, занимаясь закупкой обмундирования для Вооруженных сил Украины (ВСУ), украли средства на сумму 580 тысяч долларов. В настоящий момент в мошенничестве подозревают троих человек, один из которых — действующий адвокат Минобороны страны. Предполагается, что они организовали заключение договора между ведомством и поставщиком военной амуниции из Турции на 16 миллионов евро.

Как заявили в Нацполиции, для завладения средствами подозреваемые убедили руководство турецкой компании заключить договор о закупке тысячи военных баллистических жилетов IV уровня защиты с «подконтрольным обществом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Ивану Сафронову запросили 24 года колонии
Парикмахершу заподозрили в мести клиентке после ее стрижки
Наряд телезвезды на премии MTV VMA нашли на Aliexpress за 4 тысячи рублей
Отмену русского языка в эстонских школах обрекли на провал
Кремль назвал единственное препятствие для поставок газа в ЕС
Украинская прокуратура обвинила мэра Энергодара в коллаборационизме
«Одноклассники» запустили монетизацию для групп с видеоконтентом
Стало известно об отношениях Мбаппе с трансгендерной моделью
Леонида Гозмана арестовали
Сербия отказалась менять политику в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.