В Киеве раскрыли продажу крупной партии гуманитарной помощи

Киевская прокуратура раскрыла продажу партии гуманитарной помощи на 200 тысяч долларов

В Киеве правоохранители раскрыли факт продажи крупной партии гуманитарной помощи для Нацгвардии Украины — преступники сбыли военной амуниции на 217 тысяч долларов. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, двое подозреваемых, руководитель и основатель сети предприятий по продаже товаров военного назначения, обратились в одну из воинских частей Нацгвардии, чтобы получить сертификат конечного потребителя для ввоза в страну военной амуниции.

Получив документ, они ввезли на Украину из Польши 1500 бронепластин и 300 баллистических шлемов. Груз оформили как гуманитарную помощь. Стоимость снаряжения оценивается примерно в 217 тысяч долларов.

Часть амуниции, которую мошенники не успели продать, изъяли. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Украине создали комиссию по контролю за использованием международной помощи в период военного положения. Ее цель — создать механизм парламентского контроля за использованием западной помощи.