Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине создали комиссию по контролю за использованием западного оружия

Верховная Рада Украины создала комиссию по контролю за использованием западного оружия

Фото: AP

Верховная Рада Украины создала комиссию по контролю за использованием международной помощи в период военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Комиссия состоит из 15 депутатов, избранных в нее на один год. Ее цель — создать механизм парламентского контроля за использованием западной помощи, в том числе военной. Кроме того, в задачи комиссии входит сбор информации о нарушениях при транспортировке, распределении или использовании предоставленной помощи.

5 июля директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о многочисленных случаях распродажи западного оружия в стране. Вскоре стало известно, что некоторые западные страны направили на Украину своих представителей для наблюдения за потоком военной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе
Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом
Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
Роскомнадзор обвинил YouTube в «целенапревленной деструктивной работе» в России
Посетитель оставил официантке 169 тысяч рублей чаевых
В Москве упали цены на квартиры в новостройках
Полякам раздадут по 640 долларов из-за дорогого угля
В США приготовились ввести режим чрезвычайной ситуации
КНДР поможет восстановить Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.