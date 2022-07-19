На Украине создали комиссию по контролю за использованием западного оружия
Верховная Рада Украины создала комиссию по контролю за использованием международной помощи в период военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.
Комиссия состоит из 15 депутатов, избранных в нее на один год. Ее цель — создать механизм парламентского контроля за использованием западной помощи, в том числе военной. Кроме того, в задачи комиссии входит сбор информации о нарушениях при транспортировке, распределении или использовании предоставленной помощи.
5 июля директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о многочисленных случаях распродажи западного оружия в стране. Вскоре стало известно, что некоторые западные страны направили на Украину своих представителей для наблюдения за потоком военной помощи.