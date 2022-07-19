На Украине создали комиссию по контролю за использованием западного оружия

Верховная Рада Украины создала комиссию по контролю за использованием западного оружия

Верховная Рада Украины создала комиссию по контролю за использованием международной помощи в период военного положения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Комиссия состоит из 15 депутатов, избранных в нее на один год. Ее цель — создать механизм парламентского контроля за использованием западной помощи, в том числе военной. Кроме того, в задачи комиссии входит сбор информации о нарушениях при транспортировке, распределении или использовании предоставленной помощи.

5 июля директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник заявил о многочисленных случаях распродажи западного оружия в стране. Вскоре стало известно, что некоторые западные страны направили на Украину своих представителей для наблюдения за потоком военной помощи.