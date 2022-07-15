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На Украину прибудут наблюдатели за потоком западных вооружений

Министр обороны Украины Резников: Запад направил наблюдателей за потоком военной помощи

Фото: Staff Sgt. Shawn White / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Некоторые западные страны направили на Украину своих представителей для наблюдения за потоком военной помощи, идущей в страну. Об этом газете Financial Times сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников отметил, что сейчас Украина использует программное обеспечение (ПО) НАТО, которое Киев приобрел в 2019 году. Это ПО, к которому члены альянса имеют доступ, позволяет отслеживать назначение и использование западного оружия. Вскоре система, которая пока что работает только централизованно, будет распространена на уровень бригады и, возможно, батальона, рассказал министр обороны Украины. Помимо этого, сейчас в республике разрабатывают еще два ПО для слежения за вооружением. Эти украинские системы наблюдения, как планируется, будут работать параллельно с ПО НАТО.

В начале июня стало известно о продаже западных вооружений, передаваемых Киеву, на черном рынке. Например, противотанковый ракетный комплекс Javelin был выставлен на продажу за 30 тысяч долларов, местонахождение товара указали в Киеве. Спустя месяц и сами украинские власти признали многочисленные факты продажи западной военной помощи.

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Василий Мека
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