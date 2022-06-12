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Западное оружие для Украины выставили на продажу в даркнете

Военкор Коц сообщил, что западное оружие для Украины выставили на продажу в даркнете

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Несколько торговых площадок в даркнете выставили на продажу военное оружие, предположительно поступившее из западных стран для поддержки украинской армии. На это обратил внимание военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, предположив, что оружие было отложено от основных поставок и теперь продается террористам.

Как сообщил военкор, опубликовав скриншоты соответствующих сайтов, на одном из рынков под названием Thief размещено девять объявлений от трех поставщиков, связанных с Украиной. Другой поставщик Weapons Ukraine продает винтовки, гранаты и бронежилеты по цене от 1 100 до 3 600 долларов, обещая доставку по территории Украины. Несмотря на отсутствие отзывов о магазине, покупку совершили уже 32 человека.

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Еще один поставщик Big Discounts on Weapons предлагает американский противотанковый ракетный комплекс Javelin за 30 тысяч долларов. Продавец указал местонахождение товара в Киеве. Кроме того, в магазине Black Market Guns продаются противотанковые ракеты NLAW за 15 тысяч долларов и американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Switchblade 600 Kamikaze за семь тысяч долларов.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что поставляемое западными странами для Украины вооружение уже продается на черном рынке, а вскоре окажется и на Ближнем Востоке. По его словам, речь идет о стрелковом оружии, а также противотанковых и зенитных переносных ракетных комплексах (ПТРК и ПЗРК).

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Марина Совина
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