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Российский дипломат заявил о подпольной продаже поставленного Украине оружия

Дипломат Гаврилов заявил, что поставляемое Украине оружие продается на черном рынке

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Поставляемое западными странами для Украины вооружение уже продается на черном рынке, а вскоре окажется и на Ближнем Востоке. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о стрелковом оружии, а также противотанковых и зенитных переносных ракетных комплексах (ПТРК и ПЗРК).

«Это оружие на черном рынке продается и направляется на Ближний Восток, в Идлиб. Мы уже видели кадры», — рассказал дипломат.

Он назвал такую ситуацию «игрой с огнем» и подчеркнул, что впоследствии это оружие может быть использовано в террористических целях против самих же европейцев.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина в полной мере не информирует США о ситуации на фронте ради продолжения поставок вооружений. Киев считает необходимым сохранить образ сильного государства, которое «может победить».

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Алевтина Запольская
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