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Украина умолчала о реальной ситуации на фронте ради поставок оружия из США

NYT: Украина умолчала о реальной ситуации на фронте ради поставок оружия из США

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Украина умалчивает о реальной ситуации на фронте и не предоставляет США достоверную информацию, чтобы не лишиться поставок оружия. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных официальных лиц.

В материале издания сообщается, что Киев хочет сохранить образ сильного государства для общественности и своих партнеров. Из-за этого власти отказываются делиться информацией, которая может свидетельствовать об их слабости или создавать впечатление, что они «могут не победить».

Правительство Украины не хочет делиться информацией, которая может говорить об ослаблении решимости и создать впечатление, что они могут проиграть войну. По сути, украинские чиновники не хотят представлять информацию, которая подтолкнет США и других западных партнеров замедлить поставки оружия

The New York Timesамериканское издание

Сообщается, что и некие украинские официальные лица признали, что они «не рассказали американцам всего». Даже с военачальниками США высшего порядка, включая министра обороны Ллойда Остина, украинская сторона делится только своими стратегическими целями, а не подробными оперативными планами.

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Из-за этого американская разведка попыталась узнать информацию о ситуации на Украине от других стран, так как Вашингтон «обладает меньшей информацией, чем хотелось бы». По словам источника издания, американские спецслужбы имеют лучшее представление даже о российских вооруженных силах и их планах, нежели об украинских.

Нехватка разведданных о состоянии украинской армии

В том же материале NYT говорилось, что США остались без разведданных о действиях и стратегии украинских войск. Из-за этого местным чиновникам приходится ориентироваться на заявления украинского президента Владимира Зеленского и сообщения иностранных партнеров.

Действительно ли мы знаем многое о том, как обстоят дела на Украине? Можно ли найти человека, который с уверенностью скажет вам, сколько военных потеряла Украина, сколько техники потеряла Украина?

Бет Саннер бывший высокопоставленный сотрудник разведки США

Другие источники NYT пояснили, что проблема в том числе и в том, какую информацию в первую очередь собирают сами американцы: так, разведка в основном сосредоточена на данных о действиях российских войск на Украине.

Кроме того, Пентагону не всегда удается отслеживать, в чьи руки попадают вооружения. Более того, американские военные не могут дать гарантию, что это оружие не окажется в руках террористов.

Байдена призвали ограничить оружейные поставки Украине

Колумнист газеты The New York Times Росс Даутхэт призвал администрацию президента США Джо Байдена перестать поддерживать Украину оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта. Он предположил, что в скором времени конфликт перейдет в замороженную стадию.

Наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения

Росс Даутхэтколумнист газеты The New York Times

Кроме того, заявил Даутхэт, Вашингтону следует прекратить оказывать поддержку Украине в одиночку и заставить Евросоюз вносить более значимую лепту в этот процесс.

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В свою очередь, обозреватель Фрэнк Говард в статье для American Thinker заявил, что ситуацию на Украине нужно разрешить мирным путем на российских условиях, и властям США следует подтолкнуть Зеленского к этому решению.

«США должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», — говорится в материале.

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Николай Чигасов
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