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На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции

Глава БЭБ Украины Мельник заявил о распродаже в стране западной военной продукции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине были зафиксированы факты неоднократной распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) республики Вадим Мельник, передает РИА Новости.

Глава бюро заявил, что его ведомство открыло уже около десяти уголовных дел по фактам соответствующих преступлений. При этом он подчеркнул, что аналогичные правонарушения были обнаружены и другими украинскими силовыми структурами.

Ранее о подпольной продаже поставленного Украине оружия сообщал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, отправляемые западными странами в республику стрелковое оружие, а также противотанковые и зенитные переносные ракетные комплексы (ПТРК и ПЗРК) уже продаются на черном рынке, а вскоре окажутся и на Ближнем Востоке.

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Алевтина Запольская
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