Лукашенко высказался о нежелании держаться за кресло президента

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что уже «наелся» президентства

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет желания держаться за кресло президента страны. По его словам, он уже этого «наелся», сообщает РИА Новости.

«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства», — сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что для него не является главной задачей сохранить власть.

Президент также сослался на опыт Китая, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей. Лукашенко добавил, что при принятии обновленной белорусской конституции ее создатели не рискнули предложить белорусам избирать президента на Всебелорусском народном собрании.

Ранее Лукашенко поддержал идею о сокращении политических партий в стране. По его словам, партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, которое обозначено Всебелорусским народным собранием, иначе они будут ликвидированы.