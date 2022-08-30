В Белоруссии сократят количество партий

Глава администрации президента Белоруссии Сергеенко: в стране станет меньше партий

В Белоруссии планируют сократить количество партий и оставить только те, которые «что-либо из себя представляют», заявил журналистам глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, партии в стране должны иметь партнерские отношения с властью и следовать курсу, обозначенному Всебелорусским народным собранием, иначе они могут быть ликвидированы.

«Останутся те партии, которые что-то из себя представляют, о которых знают наши граждане. О многих партиях-то и не знают», — пояснил Сергеенко. Он также отметил, что задача законопроекта направлена на совершенствование деятельности партий.

Ранее президент Белоруссии провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого лидеры стран обсудили ситуацию на Украине.